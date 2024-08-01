В МИД прокомментировали признание российского дипломата персоной нон грата в Молдавии

Захарова: высылка российского дипломата отражает агрессивный курс Кишинева

Признание российского дипломата персоной нон грата и его высылка из Молдавии отражает агрессивный курс руководства этой страны. Недружественные действия Кишинева прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расцениваем данный недружественный шаг как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства, которое безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни», — заявила дипломат.

Она отметила, что решение было принято Кишиневом без внятного обоснования, и подчеркнула, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.

1 августа посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики. Ему была вручена нота протеста. Позднее стало известно об объявлении внешнеполитическим ведомством Молдавии одного сотрудника посольства России персоной нон грата.