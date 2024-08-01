В России высказались об усилении Польшей сил ПВО на восточной границе

Депутат Чепа: усиление Польшей сил ПВО на восточной границе говорит об эскалации

Решение Польши усилить силы противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе говорит об эскалации, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о действиях Варшавы.

«Поляки пытаются принимать определенные меры. Это говорит об эскалации напряженности и о том, что Варшава усиленно поддерживает все действия, направленные на ее развитие», — сказал депутат.

Польша начала операцию по укреплению войск на границе с Белоруссией «Безопасное Подлясье», сообщило Минобороны страны. Поводом для этого стало ухудшение обстановки на границе. Варшава планирует усилить охрану и привлечь к границе дополнительную технику.

Параллельно военное руководство республики начало еще одну операцию — «Восточная заря». Ее цель — усилить системы ПВО в ответ на проведение Россией военной операции на Украине. Власти страны объяснили этот шаг тем, что из-за боевых действий риск нарушения воздушного пространства страны стал выше.