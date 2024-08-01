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19:37, 1 августа 2024Россия

В России высказались об усилении Польшей сил ПВО на восточной границе

Депутат Чепа: усиление Польшей сил ПВО на восточной границе говорит об эскалации

Фото: Reuters

Решение Польши усилить силы противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе говорит об эскалации, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о действиях Варшавы.

«Поляки пытаются принимать определенные меры. Это говорит об эскалации напряженности и о том, что Варшава усиленно поддерживает все действия, направленные на ее развитие», — сказал депутат.

Польша начала операцию по укреплению войск на границе с Белоруссией «Безопасное Подлясье», сообщило Минобороны страны. Поводом для этого стало ухудшение обстановки на границе. Варшава планирует усилить охрану и привлечь к границе дополнительную технику.

Параллельно военное руководство республики начало еще одну операцию — «Восточная заря». Ее цель — усилить системы ПВО в ответ на проведение Россией военной операции на Украине. Власти страны объяснили этот шаг тем, что из-за боевых действий риск нарушения воздушного пространства страны стал выше.

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