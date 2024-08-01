Внешность Ивлеевой раскритиковали в сети словами «это ж надо так измениться»

Внешность блогерши Анастасии Ивлеевой раскритиковали в сети словами «это ж надо так измениться». Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша разместила фото, на котором предстала в белой футболке с черной надписью. При этом звезда не делала укладку и продемонстрировала хаотично лежащие волосы темного оттенка. Вдобавок она накрасила губы, отказавшись от других косметических средств на лице.

Пользователи сети оценили внешний вид Ивлеевой в комментариях под постом. «Так хочется увидеть в тебе девушку, а не подростка. Понимаю, комфорт, но ждем классных преображений», «Губища сделала», «Ну только не губы», «Прическа не та, цвет не тот», «В блонде было лучше», «Это ж надо было так измениться, внешне другой человек», — возмутились они.

В мае стилист оценил новый имидж Ивлеевой фразой «как смыть грязь». По его мнению, раньше знаменитость была похожа на Миранду Пристли из фильма «Дьявол носит Prada», роль которой исполнила американская актриса Мерил Стрип. Однако после преображения, как посчитал эксперт, Ивлеева помолодела.