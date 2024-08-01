Защита выдающегося российского ученого оспорила его приговор за госизмену

Защита ученого Анатолия Маслова оспорила его приговор за госизмену

Защита научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН 77-летнего Анатолия Маслова оспорила его приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ольгу Динзе.

По словам Динзе, заседание назначено на 13 августа. При этом сторона защиты хочет ходатайствовать о переносе.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил Маслова к 14 годам лишения свободы. Ученого признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчина свою вину не признает. Находясь в СИЗО, он перенес сердечный приступ.