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13:24, 1 августа 2024Культура

Звезда «Горько» сыграет главную роль в фильме по «Смешарикам»

Ян Цапник и Александр Лыков сыграют в игровом фильме по «Смешарикам»
Ян Цапник

Ян Цапник. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Стал известен список актеров в киноадаптации мультфильма «Смешарики». Главные ролик исполнят Ян Цапник, Александр Лыков, Людмила Артемьева, Иван Агапов и Николай Добрынин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Рики», ответственной за производство фильма.

Известно также, что картина получит название «Смешарики: космическая экскурсия» и будет состоять из двух переплетающихся миров: недалекого будущего, отснятого с реальными актерами в студии, и вселенной Смешариков, которая будет отрисована с помощью графики. Сценаристом фильма выступил Сергей Лукьяненко, а режиссерами — Андрей Мармонтов («Реальная сказка») и Илья Максимов («Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей»).

«Задача совместить в одном сюжете игровое кино и мультипликацию — интереснейшая, серьезный вызов для любого сценариста. Возможность придумать историю, которую будут смотреть и дети, и их родители, — это настоящий восторг!» — цитирует слова Лукьяненко пресс-служба студии.

Ранее сообщалось, что по «Смешарикам» планируется снять игровое кино. Однако до сих пор не было известно подробностей проекта и в каком виде любимые детьми персонажи окажутся в нашей реальности.

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      Андрей Шеньшаков
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