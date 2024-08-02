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08:05, 2 августа 2024Мир

Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

Байден: убийство Хании не способствовало усилиям по заключению перемирия в Газе
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден прокомментировал убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Политик подчеркнул, что оно не способствовало усилиям по заключению перемирия в секторе Газа, передает РИА Новости.

Американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он, что гибель Хании разрушила перспективы прекращения огня в анклаве. «Это не помогло», — сказал он.

Глава политбюро ХАМАС погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем «сионистов».

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану и ливанской «Хезболле» послание с просьбой не отвечать на убийство Хании.

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      Марина Совина
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