Фигурант дела полковника Пешкова начал сотрудничать со следствием и получил послабление

ТАСС: второй фигурант дела полковника Пешкова сотрудничает со следствием

Второй фигурант уголовного дела полковника Дмитрия Пешкова о хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов специальной военной операции (СВО) сотрудничает со следствием, за что получил послабление. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Имя фигуранта дела не раскрывается. «Он помещен под домашний арест, срок которого ему также был продлен накануне до 7 октября», — рассказал собеседник агентства.

Об аресте экс-заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Пешкова по делу о растрате стало известно вечером 2 августа.

Пешков свою вину не признает.