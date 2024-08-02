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03:49, 3 августа 2024Силовые структуры

Фигурант дела полковника Пешкова начал сотрудничать со следствием и получил послабление

ТАСС: второй фигурант дела полковника Пешкова сотрудничает со следствием
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Второй фигурант уголовного дела полковника Дмитрия Пешкова о хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов специальной военной операции (СВО) сотрудничает со следствием, за что получил послабление. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Имя фигуранта дела не раскрывается. «Он помещен под домашний арест, срок которого ему также был продлен накануне до 7 октября», — рассказал собеседник агентства.

Об аресте экс-заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Пешкова по делу о растрате стало известно вечером 2 августа.

Пешков свою вину не признает.

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      Марина Совина
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