Летевший из Европы самолет развернули на подлете к Израилю из соображений безопасности

Пилоты пассажирского самолета Lufthansa, летевшего из Мюнхена в Тель-Авив, отказались следовать по маршруту и сели в другом месте. Об этом пишет издание Times of Israel.
Уточняется, что экипаж не был готов лететь в Израиль по соображениям безопасности. Изначально пассажирам сообщили, что самолет сядет в Ларнаке на Кипре по техническим причинам, а затем авиакомпания решит, можно ли продолжить рейс.
В итоге воздушное судно развернули на подлете к Израилю и посадили на острове Европы, затем лайнер вернулся в Германию.
Крупнейшие авиакомпании мира, в том числе Lufthansa, стали отменять полеты в Израиль из-за обострения политической обстановки в стране. От рейсов временно отказались United Airlines и Delta, а Eurowings приостановила перелеты в Ливан.