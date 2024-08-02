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10:51, 2 августа 2024Путешествия

Летевший из Европы самолет развернули на подлете к Израилю из соображений безопасности

Times of Israel: пилоты Lufthansa отказались лететь в Израиль и сели на Кипре

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Пилоты пассажирского самолета Lufthansa, летевшего из Мюнхена в Тель-Авив, отказались следовать по маршруту и сели в другом месте. Об этом пишет издание Times of Israel.

Уточняется, что экипаж не был готов лететь в Израиль по соображениям безопасности. Изначально пассажирам сообщили, что самолет сядет в Ларнаке на Кипре по техническим причинам, а затем авиакомпания решит, можно ли продолжить рейс.

В итоге воздушное судно развернули на подлете к Израилю и посадили на острове Европы, затем лайнер вернулся в Германию.

Крупнейшие авиакомпании мира, в том числе Lufthansa, стали отменять полеты в Израиль из-за обострения политической обстановки в стране. От рейсов временно отказались United Airlines и Delta, а Eurowings приостановила перелеты в Ливан.

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      Мария Борисова
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