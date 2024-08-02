Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 2 августа 2024Мир

Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в России

Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в Казани
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в России. Об этом написал глава МИД страны Иван Хиль, передает Europa Press.

«Президент [России] Владимир Путин приглашает президента Николаса Мадуро на саммит лидеров стран БРИКС+», — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что саммит пройдет в Казани.

Ранее Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Он подчеркнул, что Мадуро является «желанным гостем на российской земле», и выразил приверженность к продолжению совместной работы двух стран по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Семья сенатора Савельева готовилась к его дню рождения в день задержания

      Туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

      Захарова заявила о весомых основаниях для мер в отношении YouTube

      Стало известно об ударе по аэропорту с военными ВСУ в Сумах

      Харрис набрала необходимое для выдвижения в президенты число голосов

      В Совфеде назвали наиболее пострадавшую от разрыва связей с Россией страну

      Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали за неспортивное поведение на Олимпиаде

      «Продававшего» статус депутата Госдумы в России афериста экстрадировали из Сербии

      Анна Семенович снялась в бикини во время отдыха с возлюбленным

      В России рассказали о возможном обмене пленными с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше