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18:16, 29 июля 2024Мир

«Это важно для российских интересов». Мадуро победил на выборах. Грозит ли Венесуэле военный переворот?

Политолог Коновалова: протестный потенциал в Венесуэле будет нарастать

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Протестный потенциал по итогам президентских выборов в Венесуэле будет только нарастать, однако возможности оппозиции давить на власть ограничены. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала ассистент кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Вопреки прогнозам оппозиции, действующий президент страны Николас Мадуро был переизбран на третий срок, набрав 52 процента голосов.

В ответ на итоги выборов лидер оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть венесуэльского лидера. По ее словам, кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 70 процентов голосов. Она считает, что «эти данные коррелируют с данными экзит-поллов».

Фото: Marco Bello / Reuters

Протестный потенциал в Венесуэле будет нарастать

Нового кризиса двоевластия, как в 2019 году, когда спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, не стоит ожидать, считает Ксения Коновалова.

Политический кризис в Венесуэле 2019 года

Мадуро ранее уже сталкивался с оспариванием своей легитимности. В 2018 году коалиция оппозиционных партий «Круглый стол демократического единства», удерживавшая большинство мест в парламенте, обвинила его в махинациях на президентских выборах, после чего признала их недействительными.

Поэтому в начале 2019 года она в одностороннем порядке провозгласила своим президентом спикера парламента Хуана Гуайдо. США, Европейский союз и большая часть стран Латинской Америки признали его президентом. В то же время Россия, Китай, Турция и Иран сохранили отношения с правительством Мадуро.

Гуайдо не получил большой поддержки в обществе, и в конце 2022 года оппозиция проголосовала за прекращение его полномочий. Тогда же она пошла на компромисс с властями страны, чтобы ее вновь допустили до выборов 2024 года.

По ее словам, нынешняя ситуация внутри Венесуэлы благополучнее, чем пятью годами ранее, а также оппозиция разочаровалась в подобных методах борьбы за власть.

Самой основательной "прививкой" против повторения сценария с Гуайдо может быть сама его неудача (...) Всем стало ясно, что у него нет своего проекта по улучшению ситуации в стране, нет продуманного набора реформ. В нынешних условиях у оппозиции также нет ясности по этим вопросам

Ксения Коноваловаассистент кафедры мировой политики СПбГУ

При этом латиноамериканист добавила, что у оппонентов остается много возможностей сдерживать политику Мадуро. Например, она указала на блокирование инициатив президента в парламенте, непризнание выборов и готовность к протестам.

Коновалова напомнила, что Мадуро выдвинул большой пакет предвыборных обещаний, которые он вряд ли сможет выполнить. В частности, венесуэльский лидер пообещал перед выборами нормализовать отношения с США, добиться снятия санкций и улучшить экономическую ситуацию в стране.

Протест будет нарастать, потому что взоры критиков Мадуро устремятся на фактическое выполнение ими пакета заявленных мер (...) Крайне маловероятно, что оппозиция увидит нужную для них степень прогресса в этих шагах

Ксения Коноваловаассистент кафедры мировой политики СПбГУ

На легитимность Мадуро влияет массовая эмиграция

Коновалова также обратила внимание на международную реакцию по итогам выборов в Венесуэле. Несмотря на их критику со стороны США, Европейского союза (ЕС) и таких стран региона, как Аргентина, Чили, Перу и Уругвай, это никак не влияет на внутриполитическую ситуацию.

Международная реакция смотрится резонансно (...) Однако пока не заметен такой расклад, который мог бы изолировать Венесуэлу в регионе, в Латинской Америке, как это случилось в 2019 году, когда появился Гуайдо

Ксения Коноваловаассистент кафедры мировой политики СПбГУ

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Однако эксперт напомнила, что на положение Венесуэлы и легитимность Мадуро влияет проблема эмиграции. По разным оценкам, с 2014 года страну из-за кризиса покинуло более 7,5 из 32 миллионов человек. Большая часть из них не поддерживает политику президента и не была допущена к выборам.

С учетом всего этого за пределами Венесуэлы существует довольно серьезный конфликтный потенциал, который может привести и к увеличению давления на официальные власти, и вообще к региональной дестабилизации из-за венесуэльского внутриполитического противоборства

Ксения Коноваловаассистент кафедры мировой политики СПбГУ
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Исход выборов был важен для российских интересов

Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Он подчеркнул, что Мадуро является «желанным гостем на российской земле», и выразил приверженность к продолжению совместной работы двух стран по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Также высокую оценку выборам дал МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «выборы прошли организованно, в мирной и спокойной обстановке, без серьезных нарушений, несмотря на сохраняющиеся вызовы общественной безопасности».

Как отметила Коновалова, результаты президентских выборов в Венесуэле имели ключевое значение для России. По ее словам, Москва пыталась выстроить диалог с оппозицией, однако именно Мадуро зарекомендовал себя как гарант российского присутствия. Кроме того, эксперт напомнила, что современная внешняя политика Венесуэлы «основана на идеологии боливарианизма, который комплементарен концепции многополярной международной системы».

Венесуэла в XXI веке — важнейший стратегический партнер России в регионе (...) На прошлых этапах венесуэльской драмы мы пытались выстроить отношения с оппозиционными игроками, но тут очень небольшое пространство для маневра, для отстаивания нашего присутствия

Ксения Коноваловаассистент кафедры мировой политики СПбГУ
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