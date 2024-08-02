Россияне раскрыли секреты регулярных занятий спортом

Россияне тренируются рядом с работой или домом, чтобы не опаздывать

Большинство выбирает зал по территориальному признаку, чтобы не опаздывать на тренировки. О том, какие секреты регулярных занятий спортом раскрыли россияне, сообщает «Газета.Ru».

61 процент респондентов выбирает занятия рядом с домом или работой, еще 21 процент исходит из предпочтений по видам спорта. Но только 31 процент никогда не опаздывает на тренировки.

Самыми пунктуальными оказались люди, посещающие групповые занятия. Среди любителей йоги опаздывающих лишь 17 процентов, среди футболистов — 11 процентов, а среди представители различных видов единоборств — 10 процентов. Наиболее частыми причинами пропусков и опозданий стали задержки на работе (51 процент), неправильное планирование времени (30 процентов) и лень (18 процентов).

21 процент участников исследования готовы отпрашиваться с работы пораньше ради тренировок, еще 20 процентов — тратиться на такси. 65 процентов респондентов готовы дольше добираться до места назначения, чтобы заниматься в хорошем зале, с любимым тренером и по индивидуальной программе. При этом почти 86 процентов считают оптимальным временем пути до зала не более 20 минут.

Почти половина россиян (45 процентов) согласны тратить на занятия спортом до 50 тысяч рублей в год, а 33 процента могут выделить около 72 тысяч в год.

Ранее фитнес-тренер Татьяна Павловская рассказала, когда стоит приостановить занятия спортом. По ее словам, первым признаком перетренированности является постоянная усталость и слабость.