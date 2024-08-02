СБУ заочно предъявила обвинения начальнику таможни ДНР

На Украине заочно предъявили обвинения начальнику таможни ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения начальнику таможни Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Боенко. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

СБУ вменяет Боенко коллаборационную деятельность за участие в переброске военной техники, артиллерии и боеприпасов Вооруженных сил России и передачу складов и ангаров ДНР командованию Российской армии.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Боенко о подозрении по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины ("коллаборационная деятельность")», — указано в сообщении ведомства.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения помощнику президента России Алексею Дюмину и заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову. Обвинения Дюмину связаны с созданием им производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Евкурова обвинили в обеспечении подготовки заключивших контракт военнослужащих Российской армии.