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16:44, 2 августа 2024Бывший СССР

СБУ заочно предъявила обвинения начальнику таможни ДНР

На Украине заочно предъявили обвинения начальнику таможни ДНР

Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения начальнику таможни Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Боенко. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

СБУ вменяет Боенко коллаборационную деятельность за участие в переброске военной техники, артиллерии и боеприпасов Вооруженных сил России и передачу складов и ангаров ДНР командованию Российской армии.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Боенко о подозрении по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины ("коллаборационная деятельность")», — указано в сообщении ведомства.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения помощнику президента России Алексею Дюмину и заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову. Обвинения Дюмину связаны с созданием им производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Евкурова обвинили в обеспечении подготовки заключивших контракт военнослужащих Российской армии.

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