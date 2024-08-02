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13:32, 2 августа 2024Мир

Семья осужденного в России американца обвинила власти США в безразличии. Он не попал в список на обмен заключенными

Семья осужденного в РФ Марка Фогеля обвинила США в двойных стандартах

Кадр: Inside Edition / YouTube

Семья бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, обвинила американские власти в двойных стандартах, вопиющей несправедливости и безразличии из-за отсутствия его имени в списке обмена заключенными.

Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогеля

члены семьи Марка Фогеля

Родственники назвали неправильным и нечестным подобное поведение властей США по отношению к своему гражданину. Они отметили, что за Фогеля борются только его 95-летняя мать и члены семьи, а всем остальным нет до него дела, так как мужчина не богат, не знаменит и не имеет могущественных покровителей.

Семья

Семья. Кадр: CBS Pittsburgh / YouTube

В России Фогеля приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Фогель был преподавателем англо-американской школы в Москве и сотрудником посольства США в России. До мая 2021 года он обладал дипломатическим статусом.

14 августа 2021-го мужчина с супругой прилетели в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево таможенники остановили их в связи с реакцией служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков. В багаже Фогеля были обнаружены марихуана, расфасованная в упаковки от контактных линз, и гашишное масло, залитое в картриджи для электронных сигарет.

После задержания мужчина признал факт перемещения наркотиков через границу, при этом отрицая наличие у него преступного умысла. По его словам, марихуану ему выписал врач после операции на позвоночнике, но он не знал о запрете на ее ввоз в Россию.

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Химкинский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

В 2022 году Госдепартамент США попросил российские власти освободить Фогеля в связи с состоянием его здоровья. Тогда родные экс-дипломата подтвердили, что у мужчины хронические боли в спине и провезенные через российскую границу наркотические вещества были необходимы ему по медицинским причинам.

Фогеля задержали по тем же обвинениям, что и Бриттни Грайнер

В России бывшего сотрудника посольства США задержали по тем же обвинениям, что и баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер. В декабре 2022 года спортсменку обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора.

Обмен прошел в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы. Бут провел в тюрьме более 14 лет.

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Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу выступала за российский клуб «УГМК Екатеринбург». Зимой 2022-го ее задержали в московском аэропорту Шереметьево. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. Летом Химкинский суд назначил ей девять лет колонии общего режима за попытку провезти наркотические вещества, а также оштрафовал на один миллион рублей.

Дело Бриттни Грайнер вызвало огромный общественный резонанс в США: многие встали на защиту спортсменки. Девушку поддержал даже президент США Джо Байден.

В Турции прошел большой обмен заключенными между Россией и США

1 августа в столице Турции Анкаре состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. В обмене приняли участие 26 человек, которые были осуждены в США, Германии, Польше, Словении, Норвегии, России и Белоруссии.

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В Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, обвиненные в шпионаже, офицер ФСБ Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Михаил Микушин, исследователь Университета Тромсе, арестованный по обвинению в шпионаже, журналист Павел Рубцов, обвиненный в сборе данных по заданию ФСБ и контрабанде технологий двойного назначения Вадим Конощенок и обвиненные в кибермошенничестве Владислав Клюшин и Роман Селезнев.

Москва, в свою очередь, передала журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву (признана в России иноагентом), бывшего морского пехотинца Пола Уилана, политика Владимира Кара-Мурзу (включен Минюстом в реестр иноагентов), бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом) и других.

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      Варвара Кошечкина
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