Шольцу предрекли снижение рейтинга после обмена заключенными с Россией

Политолог Коньков предрек Шольцу снижение рейтинга после обмена заключенными

Рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжит снижаться после обмена заключенными с Россией, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» политолог прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Шольц освободил находившегося в заключении Вадима Красикова ради президента США Джо Байдена.

«Германия, как правило, не участвовала в таких вещах (обмен заключенными — прим. «Ленты.ру»). Для нее это в новинку. По крайней мере, в последнее десятилетие мы особо не наблюдали участие со стороны ФРГ. Поэтому здесь много разных спекуляций может возникать и в германских СМИ, и в окологерманских СМИ», — сообщил Коньков.

Политолог отметил, что позицию ФРГ в прошедшем обмене также активно обсуждают и в американской прессе.

«Америка пытается использовать состоявшийся обмен в качестве, с одной стороны, информационного ресурса для укрепления заметно пошатнувшегося реноме Байдена, а с другой стороны, для укрепления позиций [кандидата в президенты США] Камалы Харрис, которая вообще никакого отношения к этому обмену не имела. Кроме того, в США происходит напитывание разного рода сюжетов о том, как они якобы активно принимали в этом участие, в частности, давили на Шольца», — добавил он.

По большому счету, Германия выступала игроком, который хотел заполучить себе российских граждан. Судя по тем утечкам, которые были, именно Германия определяла, кого она хочет заполучить в обмен на Красикова и других фигурантов. Также ФРГ сама получила несколько своих граждан Александр Коньков политолог

По словам Конькова, сегодняшняя шумиха в западных СМИ вокруг Шольца в большей степени связана с выяснением отношений внутри западных стран.

«Надо признать, что Шольц сам дал основания для таких инсинуаций, не пояснив четко позицию Германию в этом обмене. Внутри самой Германии он постепенно становится хромой уткой. Все понимают, что позиции его лично и СДПГ, которую он возглавляет, деградируют. Все прошедшие земельные выборы Германии это показали. Шольц перестанет после следующих выборов быть федеральным канцлером, как и его партия перестанет быть ведущей партией», — заявил политолог.

Эксперт добавил, что и Шольц, и СДПГ смирились с существующей политической ситуацией, поэтому рейтинг канцлера ФРГ будет продолжать снижаться.

«На этом фоне будут происходить и такого рода сюжеты (упреки со стороны США и Британии — прим. «Ленты.ру»), которые будут символическим образом демонстрировать упадок интереса и доверия к нему как со стороны немецкого избирателя, так и со стороны западных элит», — заключил Коньков.

Ранее британская газета Financial Times (FT) сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц освободил находившегося в заключении в Германии Вадима Красикова по обвинению в ликвидации чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили ради президента США Джо Байдена.