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18:12, 2 августа 2024Наука и техника

Стало известно о завершении стапельного ремонта атомной подлодки «Брянск»

ТАСС: стапельный ремонт атомной подлодки «Брянск» проекта 667БДРМ завершен

Фото: РИА Новости

Стапельный ремонт атомной подлодки «Брянск» проекта 667БДРМ (шифр «Дельфин») завершен. Об этом ТАСС стало известно от близкого к Главному штабу Военно-морского флота (ВМФ) России источника.

Работы с субмариной ведутся в Центре судоремонта «Звездочка». «Ремонт и испытания продолжаются на воде», — добавил собеседник агентства.

В июле глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что атомная подводная лодка «Карелия» проекта 667БДРМ завершит ремонт в центре судоремонта «Звездочка» и выйдет на испытания в море в 2025 году.

В декабре 2023 года Мальцев сообщил, что подлодка «Брянск» после ремонта вернется в состав ВМФ России в ноябре 2024-го.

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      Иван Потапов
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