В США под песни и пляски задержали педофила

В США задержали педофила с танцами под песню Akon «Locked Up»

В США задержали предполагаемого педофила с танцами под песню «Locked Up» американского рэпера Akon. Фрагмент задержания опубликовал американский блогер с российскими корнями Виталий Здоровецкий на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Команда блогера снимает шоу «Catching Predators» (в переводе с английского «Ловля хищников»), суть которого состоит в том, чтобы с помощью представителей правоохранительных органов «ловить» педофилов. Для этого сотрудники Здоровецкого пишут мужчинам от лица несовершеннолетних, предлагают им встретиться, а затем полицейские ловят подозреваемых на месте встречи.

Рэпер Akon принял участие в одном из выпусков шоу. На фрагменте видео, которым поделился Здоровецкий в соцсетях, показан момент задержания мужчины полицейскими. В это время исполнитель пел свою песню под названием «Locked Up» (в переводе с английского «Под замком»), а рядом с ним танцевал молодой человек из команды блогера.

Ранее белорусские пограничники задержали и передали России пытавшегося сбежать в Литву педофила. Вечером 15 июля пограничный наряд задержал нарушителя, который пытался избежать уголовного наказания в России.