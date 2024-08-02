В трансляции Олимпиады в Париже показали флаг России вместо флага СССР

В трансляции легкой атлетики на ОИ-2024 показали флаг России вместо флага СССР

Организаторы трансляции по легкой атлетике на Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже ошибочно вывели в таблице российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом соревнований по метанию молота должна была появиться строка с указанием мирового и олимпийского рекордов. Мировой рекорд (86,74 метра) был установлен в 1986 году Юрием Седых, напротив которого разместили флаг СССР. Олимпийский рекорд (84,80 метра) установил на Играх-1988 советский атлет Сергей Литвинов, однако организаторы по ошибке разместили напротив его фамилии российский триколор.

Ранее на Олимпиаде в соревнованиях по плаванию у женщин также показали триколор. Перед заплывом на дистанции 200 метров брассом на экранах появилась строка с Евгенией Чикуновой и флагом России рядом. Пловчиха является мировой рекордсменкой на этой дистанции — 2 минуты 17,55 секунды.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. В Париже выступают 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.