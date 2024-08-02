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12:14, 2 августа 2024Экономика

Зависимость «АвтоВАЗа» от китайских партнеров оценили

НАС: «АвтоВАЗ» вряд ли сможет найти замену китайским партнерам

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

«АвтоВАЗ» сильно зависит от китайских партнеров, поэтому в случае прекращения сотрудничества найти им замену вряд ли получится. Так зависимость российского производителя оценил вице-президент национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр, его слова приводит НСН.

По словам эксперта, китайские производители поставляют в Россию значительную часть узлов и агрегатов, которыми отечественные автоконцерны не могут себя обеспечить.

«Мы пока их производить не можем, насколько скоро сможем — неизвестно. Непонятно, хватит ли у нас сил, мощностей, объемов, чтобы достигнуть более низкой себестоимости. Например, у нас нет завода по производству рулей с подушками безопасности, мы не выпускаем многочисленные электронные узлы и агрегаты, вариаторы, автоматические коробки — зачастую все это производится в Китае», — пояснил Хайцеэр.

Подобная ситуация характерна не только для российского рынка, но и всего мирового автопрома. Так, запчасти для немецкого Mercedes могут производить по всему миру — например, в США, Мексике, Китае или Вьетнаме. В азиатских странах это делать наиболее дешево, поэтому многие автогиганты ориентируются на КНР.

Ранее начальник GR-управления автоконцерна Александр Виноградов говорил, что из-за задержек по срокам платежей во взаиморасчетах с партнерами «АвтоВАЗ» столкнулся со сложностями в поставках запчастей из Китая. Трудности возникают, но их пока удается «каким-то образом» решать. Однако это уже второй раз за месяц, когда производитель Lada жалуется на поставщиков. Ранее вице-президент концерна Сергей Громак допустил, что производители КНР опасаются вторичных санкций и могут вовсе прекратить отгрузки.

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