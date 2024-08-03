Американская пловчиха повторила рекорд Латыниной по количеству побед на ОИ

Американская пловчиха Кэти Ледеки одержала победу на дистанции 800 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсменка показала результат 8 минут и 11,04 секунды. Второе место заняла австралийка Ариарне Титмус, проигравшая победительнице 1,25 секунды. Тройку сильнейших замкнула еще одна американка — Пейдж Мэдден. Она уступил победительнице 1,96 секунды.
Для Ледеки это третья золотая медаль на нынешних Играх и девятая награда высшего достоинства на Олимпиадах в карьере. Американке удалось повторить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по наибольшему числу золотых медалей на ОИ среди женщин.
Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.