Американская пловчиха повторила рекорд Латыниной по количеству побед на ОИ

Американская пловчиха Ледеки повторила рекорд Латыниной по числу побед на ОИ

Американская пловчиха Кэти Ледеки одержала победу на дистанции 800 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка показала результат 8 минут и 11,04 секунды. Второе место заняла австралийка Ариарне Титмус, проигравшая победительнице 1,25 секунды. Тройку сильнейших замкнула еще одна американка — Пейдж Мэдден. Она уступил победительнице 1,96 секунды.

Для Ледеки это третья золотая медаль на нынешних Играх и девятая награда высшего достоинства на Олимпиадах в карьере. Американке удалось повторить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по наибольшему числу золотых медалей на ОИ среди женщин.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.