Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 3 августа 2024Россия

Беспилотники ВСУ массово атаковали российский регион

Украинские беспилотники массово атаковали Белгородскую область

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под очередным ударом со стороны соседнего государства оказались сразу три села. В Березовке беспилотник спикировал на крышу гаража и взорвался, повредив соседний дом. Еще один летательный аппарат взорвался в Петровке, повредив легковой автомобиль.

Третий дрон пробил крышу частного дома в селе Муром, повредив кровлю и выбив окна. Во всех трех случаях никто не пострадал.

Ранее 3 августа ВСУ повредили линию электропередачи в селе Солохи Белгородской области. При ударе никто не пострадал, однако в части села пропало электричество.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Киев пообещал мощные удары по территории России. Как на эти заявления отреагировали в Москве?

      В США заявили об успехе Путина

      В Венгрии заявили о координации остановки транзита нефти в страну из ЕС

      Три человека пострадали при ударах ВСУ по российскому региону

      В США заявили о зашедших в тупик переговорах по Газе

      Одного из самых скрытных хищников в мире сняли на Алтае с четырьмя детенышами

      Карпин рассказал о большом количестве позитива после разгрома «Ростова» «Зенитом»

      В Британии заявили о провале ВСУ

      Костя Цзю поддержал избитого толпой чемпиона России и Европы по боксу Двали

      На Западе усомнились в словах Зеленского о референдуме по передаче территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше