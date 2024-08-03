Буря повредила вертолеты на военной базе в США

Буря повредила вертолеты на военной базе в Колорадо

Буря повредила вертолеты на авиационной военной базе Форт-Карсон в Колорадо, США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Стихия нанесла ущерб вертолетам Black Hawk и Apache, а также CH-47 Chinook. Точное количество пострадавшей техники не раскрывается. Буря также повредила объекты вертолетной площадки, отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США используют одну из баз Великобритании в Европе в ходе войны в Газе. Журналисты со ссылкой на отчет проекта Declassified UK отмечали, что с начала бомбардировок Газы на Кипре были замечены самолеты C-295 и CN-235 ВВС США без опознавательных знаков. Речь идет как минимум о 18 вылетах в направлении Тель-Авива.

До этого США усилили меры безопасности на своих военных базах в Европе из-за угрозы саботажа со стороны связанных с Россией лиц.