Десятки тысяч человек остались без воды в российском регионе

Десятки тысяч человек остались без воды в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
По информации штаба, общее число оставшихся без воды жителей региона превышает 50 тысяч. Воды нет в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном и Фонталовском сельских поселениях.
«В администрациях поселений ведется прием заявок на подвоз воды. Для этих целей мобилизован необходимый транспорт», — рассказали в оперштабе.
Ранее сообщалось, что украинский дрон повредил линию электропередачи в российском населенном пункте.