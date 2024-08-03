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19:47, 3 августа 2024Экономика

Десятки тысяч человек остались без воды в российском регионе

В Темрюкском районе Краснодарского края 50 тысяч человек остались без воды

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Десятки тысяч человек остались без воды в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

По информации штаба, общее число оставшихся без воды жителей региона превышает 50 тысяч. Воды нет в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном и Фонталовском сельских поселениях.

«В администрациях поселений ведется прием заявок на подвоз воды. Для этих целей мобилизован необходимый транспорт», — рассказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что украинский дрон повредил линию электропередачи в российском населенном пункте.

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      Марк Леонов
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