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20:01, 3 августа 2024Россия

Два человека подорвались на полигоне по утилизации взрывчатки из-за ошибки

Два человека подорвались в Смоленске на полигоне из-за ошибки стажера

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Два человека подорвались в Смоленске на полигоне по утилизации взрывчатки из-за ошибки стажера. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По информации портала, трагедия произошла, когда помощник главы центра утилизации «Форпост Балтики плюс» Андрей Погородский обучал стажера обращаться с боеприпасами. Предположительно, стажер начал выкручивать взрыватель у противопехотной мины, и после этого произошел взрыв. Спасти помощника главы предприятия и стажера не смогли. Еще один человек при взрыве получил ранение.

О возбуждении уголовного дела по факту случившегося не сообщается.

Ранее сообщалось, что два человека подорвались на осколочной гранате в Саратове. Врачам удалось реанимировать лишь одного из находившихся в комнате во время инцидента.

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      Марк Леонов
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