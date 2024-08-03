Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:32, 3 августа 2024Путешествия

Два московских аэропорта продолжили работать штатно на фоне тумана

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне тумана

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский продолжают работать штатно на фоне режима ограниченной видимости из-за тумана в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Домодедово отметила, что авиагавань приняла два направлявшихся в Шереметьево борта. «Аэропорт является всепогодным, воздушные суда и пассажиры обслуживались и обслуживаются в штатном режиме», — добавил она.

В свою очередь, собеседник агентства в Жуковском заявил, что погодные условия в районе воздушной гавани нормальные, рейсы обслуживаются в соответствии с расписанием.

Материалы по теме:
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021

Утром 3 августа густой туман опустился на Москву и Подмосковье. В некоторых районах он настолько густой, что практически не видно соседних домов.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании Smartavia попытались ослепить лазером в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Ставрополя в Пермь Boeing 737 1 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      Взрывы прогремели в Харькове

      Раскрыта реакция Украины на успехи Российской армии

      Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе

      На Западе рассказали о стремительном продвижении Российской армии на ключевом направлении

      В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция после обрушения дома

      МИД Германии высказался об обмене заключенными тремя словами

      Очевидец рассказал о бегущих из страны украинских дальнобойщиках

      На Олимпиаде побили еще один 16-летний рекорд Фелпса

      Стал известен срок завершения демонтажа разрушенной части дома в Нижнем Тагиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше