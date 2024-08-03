Элитный рехаб с десятками заложников под Москвой попал на видео

На видео попал элитный рехаб с десятками заложников в подмосковных Мытищах

Участок и дом в подмосковном городе Мытищи, где находился элитный рехаб с десятками заложников, попали на видео. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На видео показан большой коттедж — это здание из красного кирпича. Помимо этого, виден огромный зеленый забор. На веранде дома оказались сложены, предположительно, матрасы и белое постельное белье, а по правую сторону дома стоят черные кресла.

Ранее стало известно об освобождении заложников реабилитационного центра под Москвой. В элитном рехабе, как пожаловались пациенты, над ними всячески издевались — морили голодом, запирали в комнатах, лишали сна и не давали пить. Также среди лечившихся там была 13-летняя девочка.

В ходе рейда полицейские задержали троих людей: владельца рехаба и двоих работников. Уже начато расследование обстоятельств произошедшего.