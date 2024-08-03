Фехтовальщицы принесли Украине первое золото Олимпиады-2024 в Париже

Украинские спортсмены завоевали первое золото на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медаль высшего достоинства досталась фехтовальщицам, которые в финале женского командного турнира по сабле победили соперниц из Южной Кореи с общим счетом 45:42. Бронзовая медаль в этом виде дисциплины досталась саблисткам из сборной Японии.

Теперь в активе сборной Украины одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Команда находится на 28-м месте в медальном зачете Игр.

На ОИ-2020 в Токио в командной сабле у женщин победили российские фехтовальщицы. На нынешних Играх россияне в этом виде спорта отсутствуют.