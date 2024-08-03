Минобороны: ВСУ потеряли около 1,9 тысячи солдат на всех участках фронта

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех участках фронта составили около 1,9 тысячи солдат. Данные об этом раскрыло Минобороны России в Telegram в сводке за 3 августа.

Более выгодные рубежи заняли бойцы группировок «Восток» и «Запад». Тактическое положение также улучшили подразделения «Южной». «Север» нанесли поражения живой силе и технике. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в пресс-службе ведомства.

Вооруженные силы России уничтожили боевую бронированную машину HMMWV производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм пушку «Рапира», а также другую технику противника. Силами противовоздушной обороны были сбиты зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов, из них 80 вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе СВО.