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22:28, 3 августа 2024Россия

На Кубани устранили крупную аварию на водоводе

На Кубани устранили аварию, оставившую без воды более 50 тыс. жителей региона

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Восстановительные работы на сетях водоснабжения в Темрюкском районе Краснодарского края после аварии завершены. Об этом сообщил оперштаб региона, передает ТАСС.

Уточняется, что подача воды населению началась.

3 августа около 50 тысяч человек остались без воды в Темрюкском районе Краснодарского края. Перебои наблюдали в Вышестеблиевском, Ахтанизовском, Новотаманском, Запорожском, Таманском, Сенном и Фонталовском сельских поселениях.

Последствия ликвидировали четыре единицы техники и четыре бригады. Местная администрация организовывали подвоз воды, ситуацию контролировал глава муниципалитета Федор Бабенков.

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      Юлия Мискевич
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