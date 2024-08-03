На Кубани устранили крупную аварию на водоводе

Восстановительные работы на сетях водоснабжения в Темрюкском районе Краснодарского края после аварии завершены. Об этом сообщил оперштаб региона, передает ТАСС.
Уточняется, что подача воды населению началась.
3 августа около 50 тысяч человек остались без воды в Темрюкском районе Краснодарского края. Перебои наблюдали в Вышестеблиевском, Ахтанизовском, Новотаманском, Запорожском, Таманском, Сенном и Фонталовском сельских поселениях.
Последствия ликвидировали четыре единицы техники и четыре бригады. Местная администрация организовывали подвоз воды, ситуацию контролировал глава муниципалитета Федор Бабенков.