На Украине заявили о «выносе» экономики из-за невыгодного соглашения с Турцией

Экономист Кущ раскритиковал договор Украины и Турции о свободной торговле

В результате ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной Турция получила огромное преимущество, которое позволит ей «вынести в одну калитку» украинскую экономику. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ, его слова передает РИА Новости.

«В контексте ЗСТ Украины и Турции есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая — Турция отменит пошлины на 93 процента украинских промышленных товаров и на 7 процентов аграрных. Плохая новость — Украина почти не экспортирует промышленную продукцию», — раскритиковал соглашение эксперт.

По его мнению, данный договор открывает украинский рынок для дешевого импорта, превращая его в «проходной двор», что способно уничтожить промышленность Украины. Кущ добавил, что это добьет последние остатки производства электроники, техники и автомобилей в стране.

Ранее посол Украины в Турции Василий Бондар заявил о том, что завод по производству дронов Bayraktar на Украине заработает только после окончания боевых действий. Он подчеркнул, что в строительстве предприятия «заметен прогресс».