На Западе усомнились в словах Зеленского о референдуме по передаче территорий

Боуз: Зеленский готов на референдум о территориях, но против выборов президента

Владимир Зеленский говорит, что готов на референдум о передаче территорий, но отказался от выборов президента Украины. В словах украинского лидера усомнился ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Диктатор Зеленский заявил: "народ" должен будет проголосовать за то, стоит ли отдавать территорию, чтобы положить конец конфликту. Но разве он позволит им голосовать, чтобы решить, кто президент Украины?» — задался вопросом журналист.

Ранее Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Он объяснил, что «вопрос территориальной целостности» республики не может решаться только главой государства. Украинский лидер выразил мнение, что свою позицию по нему также должен выразить народ.