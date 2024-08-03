Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Петербург самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Санкт-Петербург пассажирского лайнера 2 августа. При выполнении рейса экипаж доложил об освещении лазером зеленого цвета на высоте примерно 900 метров. «Источник — ориентировочно деревня Брехово», — говорится в сообщении.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Северной столицы.

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