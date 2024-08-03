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11:46, 3 августа 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Петербург самолета попытались ослепить лазером в небе

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Санкт-Петербург пассажирского лайнера 2 августа. При выполнении рейса экипаж доложил об освещении лазером зеленого цвета на высоте примерно 900 метров. «Источник — ориентировочно деревня Брехово», — говорится в сообщении.

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Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Северной столицы.

Ранее военный вертолет пролетел над пляжем близ Анапы в Краснодарском крае и попал на видео. Ситуация произошла на российском побережье в курортном селе Большой Утриш.

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      Фариза Бацазова
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