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02:13, 3 августа 2024Россия

Появились подробности об атаке беспилотника на жилую многоэтажку под Орлом

Shot: предварительно, при атаке БПЛА на многоэтажку под Орлом пострадали люди

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По предварительным данным, при атаке беспилотника на жилую многоэтажку в деревне в Орловской области пострадали несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Число пострадавших в настоящий момент неизвестно. По словам местных жителей, при взрыве в нескольких квартирах на трех этажах выбило стекла в окнах. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Об инциденте стало известно в ночь на субботу, 3 августа. Атаке подвергся дом в деревне Жилина на Яблоневой улице. В результате удара на одном из верхних этажей дома вспыхнул пожар.

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      Марина Совина
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