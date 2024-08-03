Появились подробности об атаке беспилотника на жилую многоэтажку под Орлом

Shot: предварительно, при атаке БПЛА на многоэтажку под Орлом пострадали люди

По предварительным данным, при атаке беспилотника на жилую многоэтажку в деревне в Орловской области пострадали несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Число пострадавших в настоящий момент неизвестно. По словам местных жителей, при взрыве в нескольких квартирах на трех этажах выбило стекла в окнах. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Об инциденте стало известно в ночь на субботу, 3 августа. Атаке подвергся дом в деревне Жилина на Яблоневой улице. В результате удара на одном из верхних этажей дома вспыхнул пожар.