Разъяренный бык напал на пастуха из российского региона

Разъяренный бык напал на пастуха в Нижегородской области

В Нижегородской области разъяренный бык напал на пастуха. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Инцидент произошел в рабочем поселке Воскресенское. Отмечается, что нападение животного на жителя российского региона заметил пришедший на рыбалку мужчина и сразу же вызвал полицию.

«Я обратил внимание, что он отмахивается футболкой, — рассказал очевидец. — Я подумал, как будто это игра, но потом пригляделся и увидел, что его валит на песок бык. И начинает мять его».

Сначала правоохранители пытались отогнать животное криками и палками, а затем применили табельное оружие. На три предупредительных выстрела бык не отреагировал, после чего полицейские решили стрелять на поражение.

Отмечается, что у пострадавшего множественные ушибы и ссадины. Ему была оказана медицинская помощь.

Ранее крупный бык попытался забодать туристку на пляже в Мексике на глазах очевидцев и попал на видео. Инцидент произошел на пляже Ля Фортуна недалеко от Сан-Лукаса.

