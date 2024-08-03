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15:58, 3 августа 2024Россия

Разъяренный бык напал на пастуха из российского региона

Разъяренный бык напал на пастуха в Нижегородской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Нижегородской области разъяренный бык напал на пастуха. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Инцидент произошел в рабочем поселке Воскресенское. Отмечается, что нападение животного на жителя российского региона заметил пришедший на рыбалку мужчина и сразу же вызвал полицию.

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«Я обратил внимание, что он отмахивается футболкой, — рассказал очевидец. — Я подумал, как будто это игра, но потом пригляделся и увидел, что его валит на песок бык. И начинает мять его».

Сначала правоохранители пытались отогнать животное криками и палками, а затем применили табельное оружие. На три предупредительных выстрела бык не отреагировал, после чего полицейские решили стрелять на поражение.

Отмечается, что у пострадавшего множественные ушибы и ссадины. Ему была оказана медицинская помощь.

Ранее крупный бык попытался забодать туристку на пляже в Мексике на глазах очевидцев и попал на видео. Инцидент произошел на пляже Ля Фортуна недалеко от Сан-Лукаса.

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      Фариза Бацазова
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