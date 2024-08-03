Российские подростки вырвали могильные кресты на кладбище

В Великом Новгороде подростки вырвали могильные кресты на кладбище

Российские подростки вырвали могильные кресты и передвигались с ними по кладбищу. Об этом сообщила прокуратура Новгородской области в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 августа на Западном кладбище в Великом Новгороде. Несколько подростков вырвали могильные кресты и передвигались с ними по территории кладбища. Информация об этом просочилась в Интернет и попала в поле зрения прокуратуры. По данному факту проводится проверка.

«Прокуратура рассмотрит вопрос о наличии в действиях лиц состава правонарушения, предусматривающего ответственность за надругательство над местами захоронения умерших», — сообщили в ведомстве.

Также прокуратура проверит условия жизни подростков.

В Telegram-канале регионального управления МВД уточнили, что молодых людей вычислили. Их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее следователи МВД возбудили уголовное дело против подростков, которые потушили Вечный огонь в Саратове. В их действиях установлены признаки преступления, которое было квалифицировано по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.