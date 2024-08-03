Система ПВО сработала над российским регионом

В небе над Белгородской областью был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.
Как рассказали в оборонном ведомстве, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над регионом около 12:30 по московскому времени. Сбитый ПВО дрон относился к самолетному типу.
Действия ВСУ в Минобороны охарактеризовали как попытку совершить террористическую атаку.
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