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14:12, 3 августа 2024Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: в небе над Белгородской областью уничтожен беспилотник ВСУ

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

В небе над Белгородской областью был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над регионом около 12:30 по московскому времени. Сбитый ПВО дрон относился к самолетному типу.

Действия ВСУ в Минобороны охарактеризовали как попытку совершить террористическую атаку.

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