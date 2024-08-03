Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: в небе над Белгородской областью уничтожен беспилотник ВСУ

В небе над Белгородской областью был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над регионом около 12:30 по московскому времени. Сбитый ПВО дрон относился к самолетному типу.

Действия ВСУ в Минобороны охарактеризовали как попытку совершить террористическую атаку.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.