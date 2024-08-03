Филиппо: Зеленский меняет подход к России из-за гнева украинцев и боевых неудач

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден сменить подход к диалогу с Россией в области переговоров и уступок территорий, поскольку граждане республики серьезно недовольны неудачами Вооруженных сил (ВСУ) в зоне боевых действий. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Помимо этого, отметил политик, украинский лидер осознал, что западные союзники вскоре начнут существенно сокращать объемы поставок оружия.

«Зеленский вынужден полностью развернуться перед лицом народного недовольства украинцев и неудач на фронте. Теперь он хочет, чтобы Россия участвовала в саммитах мира. Уступка территорий больше не табу для него: это становится возможным! Он понял, что западного оружия будет поступать все меньше и меньше и что все кончено. Но берегитесь натовских ястребов, готовых на все!», — написал Филиппо.

Ранее сообщалось, что на Западе усомнились в словах Зеленского о референдуме по передаче территорий. Подозрительным стало его предложение отдать решение о судьбе территорий в руки народа, в то время как лидер Украины не дает этому народу провести новые президентские выборы.