Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 3 августа 2024Мир

Смену подхода Зеленского к диалогу с Россией объяснили

Филиппо: Зеленский меняет подход к России из-за гнева украинцев и боевых неудач

Фото: Alessandro della Valle / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден сменить подход к диалогу с Россией в области переговоров и уступок территорий, поскольку граждане республики серьезно недовольны неудачами Вооруженных сил (ВСУ) в зоне боевых действий. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Помимо этого, отметил политик, украинский лидер осознал, что западные союзники вскоре начнут существенно сокращать объемы поставок оружия.

«Зеленский вынужден полностью развернуться перед лицом народного недовольства украинцев и неудач на фронте. Теперь он хочет, чтобы Россия участвовала в саммитах мира. Уступка территорий больше не табу для него: это становится возможным! Он понял, что западного оружия будет поступать все меньше и меньше и что все кончено. Но берегитесь натовских ястребов, готовых на все!», — написал Филиппо.

Ранее сообщалось, что на Западе усомнились в словах Зеленского о референдуме по передаче территорий. Подозрительным стало его предложение отдать решение о судьбе территорий в руки народа, в то время как лидер Украины не дает этому народу провести новые президентские выборы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Киев пообещал мощные удары по территории России. Как на эти заявления отреагировали в Москве?

      Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

      На Кубани устранили крупную аварию на водоводе

      Беспилотники ВСУ вновь атаковали Шебекино

      Аналитик назвал лучший способ сохранить деньги

      Смену подхода Зеленского к диалогу с Россией объяснили

      В Mail.ru отреагировали на сообщения о сбое в работе почты

      В США заявили о критическом состоянии ВСУ

      Фехтовальщицы принесли Украине первое золото Олимпиады-2024

      На заброшенном историческом форте у Кронштадта произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше