Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 3 августа 2024Мир

Стало известно число жертв действий израильских сил в секторе Газа

Число жертв действий израильских сил в секторе Газе превысило 39,5 тысячи

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Число жертв действий израильских вооруженных сил в секторе Газа с начала военной операции в октябре 2023 года превысило 39,5 тысячи человек. Такие данные привело министерство здравоохранения блокированного палестинского анклава, передает ТАСС.

Также стало известно, что за этот же период ранения получили более 91,2 тысячи арабов. По информации ведомства, только за минувшие сутки в результате бомбардировок, атак с воздуха и рейдов израильской армии в разных районах сектора был убит 31 человек, по меньшей мере 60 — ранены.

Материалы по теме:
Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Весеннее обострение.Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
13 мая 2021
Третье пришествие. Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
Третье пришествие.Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
14 ноября 2022

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты провели переговоры с чиновниками из Израиля, Катара, Ирака и Саудовской Аравии по прекращению огня в секторе Газа после того, как глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания ушел из жизни в результате ракетного удара.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на душу населения

      СКР начал проверку обстоятельств отравления детей в российском лагере

      На Украине признали существенную угрозу со стороны России

      Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО

      Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

      В США заявили об изменении подхода российских бойцов к выбору целей в зоне СВО

      В российском лагере отравились более 30 детей

      Во Франции призвали прекратить поддержку Украины

      Москвич зашел в продуктовый магазин с тигренком и лишился животного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше