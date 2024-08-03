Стало известно число жертв действий израильских сил в секторе Газа

Число жертв действий израильских сил в секторе Газе превысило 39,5 тысячи

Число жертв действий израильских вооруженных сил в секторе Газа с начала военной операции в октябре 2023 года превысило 39,5 тысячи человек. Такие данные привело министерство здравоохранения блокированного палестинского анклава, передает ТАСС.

Также стало известно, что за этот же период ранения получили более 91,2 тысячи арабов. По информации ведомства, только за минувшие сутки в результате бомбардировок, атак с воздуха и рейдов израильской армии в разных районах сектора был убит 31 человек, по меньшей мере 60 — ранены.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты провели переговоры с чиновниками из Израиля, Катара, Ирака и Саудовской Аравии по прекращению огня в секторе Газа после того, как глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания ушел из жизни в результате ракетного удара.