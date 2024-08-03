Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:01, 3 августа 2024Экономика

Снижение цен на европейские авто в России объяснили

Автоэксперт Житнухин объяснил снижение цен на авто из Европы стимуляцией продаж

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Снижающийся спрос на авто европейских брендов вынуждает дилеров снижать цены для стимуляции продаж, объяснил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. О причинах изменения стоимости он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в России резко снизились цены на Peugeot и Citroen, сборка кроссоверов которых осуществляется на заводе «АТ» в Калуге.

По словам автоэксперта, после событий 2022 года владельцы европейских автомобилей серьезно разочаровались в брендах из стран Евросоюза. Помимо отключения от программного обеспечения и трудностей с диагностикой, россияне столкнулись со сложностью поиска и заказа запчастей, а также ростом их стоимости, уточнил он.

На сегодняшний день их стоимость выросла на 15-20 процентов в сравнении с прошлым годом

Евгений Житнухинавтоэксперт

В связи с этим спрос на европейские автомобили месяц к месяцу снижается, что вынуждает дилеров снижать цены для стимуляции продаж, сообщил собеседник «Ленты.ру». Однако, по его мнению, в отношении конкретно Peugeot и Citroen это вряд ли поможет, так как они не пользовались популярностью в стране даже до обострения геополитической обстановки.

«Так, продажи Citroen в 2021 году составили всего 4 897 единиц, Peugeot — 8 727 автомобилей. Помимо этого, их стоимость на сегодняшний день остается неконкурентоспособной на отечественном рынке. Так, Citroen C5X можно купить за 4,3 миллиона, а Peugeot 2008 2023 года выпуска — за 3 миллиона. За эту сумму сейчас можно приобрести гораздо более современные и технологичные китайские автомобили», — заключил Житнухин.

Материалы по теме:
Как арендовать электросамокат в 2024 году в Москве? Правила проката и список популярных сервисов кикшеринга
Как арендовать электросамокат в 2024 году в Москве?Правила проката и список популярных сервисов кикшеринга
1 июля 2024
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
16 июля 2024

Онлайн-продажи автомобилей Citroen и Peugeot, произведенных на калужском предприятии, начались 20 мая. По словам представителя фирмы «Автомобильные технологии», проект прямых продаж охватит не только авто российской сборки, но и ввозимые из-за рубежа. Компания будет предлагать услуги автострахования, кредитования и программы трейд-ин, а также корпоративные меры стимулирования, которые позволят снять с потенциального клиента часть финансовой нагрузки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники атаковали Орловскую область. Два из них попали в жилую многоэтажку

      Снижение цен на европейские авто в России объяснили

      Замгубернатора российского региона признал вину по делу о получении взятки

      Российские военные уничтожили американские бронемашины ВСУ

      Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ

      Российский регион атаковали 55 беспилотников

      Группировка войск «Юг» отразила атаку бригады ВСУ

      Беженец рассказал о героическом поступке российских военных в Нью-Йорке

      В Германии заявили о критической ситуации из-за бойкота рядом стран ЕС Венгрии

      Почти тысяча машин скопилась в очереди перед Крымским мостом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше