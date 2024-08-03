Снижение цен на европейские авто в России объяснили

Автоэксперт Житнухин объяснил снижение цен на авто из Европы стимуляцией продаж

Снижающийся спрос на авто европейских брендов вынуждает дилеров снижать цены для стимуляции продаж, объяснил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. О причинах изменения стоимости он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в России резко снизились цены на Peugeot и Citroen, сборка кроссоверов которых осуществляется на заводе «АТ» в Калуге.

По словам автоэксперта, после событий 2022 года владельцы европейских автомобилей серьезно разочаровались в брендах из стран Евросоюза. Помимо отключения от программного обеспечения и трудностей с диагностикой, россияне столкнулись со сложностью поиска и заказа запчастей, а также ростом их стоимости, уточнил он.

На сегодняшний день их стоимость выросла на 15-20 процентов в сравнении с прошлым годом Евгений Житнухин автоэксперт

В связи с этим спрос на европейские автомобили месяц к месяцу снижается, что вынуждает дилеров снижать цены для стимуляции продаж, сообщил собеседник «Ленты.ру». Однако, по его мнению, в отношении конкретно Peugeot и Citroen это вряд ли поможет, так как они не пользовались популярностью в стране даже до обострения геополитической обстановки.

«Так, продажи Citroen в 2021 году составили всего 4 897 единиц, Peugeot — 8 727 автомобилей. Помимо этого, их стоимость на сегодняшний день остается неконкурентоспособной на отечественном рынке. Так, Citroen C5X можно купить за 4,3 миллиона, а Peugeot 2008 2023 года выпуска — за 3 миллиона. За эту сумму сейчас можно приобрести гораздо более современные и технологичные китайские автомобили», — заключил Житнухин.

Онлайн-продажи автомобилей Citroen и Peugeot, произведенных на калужском предприятии, начались 20 мая. По словам представителя фирмы «Автомобильные технологии», проект прямых продаж охватит не только авто российской сборки, но и ввозимые из-за рубежа. Компания будет предлагать услуги автострахования, кредитования и программы трейд-ин, а также корпоративные меры стимулирования, которые позволят снять с потенциального клиента часть финансовой нагрузки.

