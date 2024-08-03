Снижение цен на европейские авто в России объяснили

Снижающийся спрос на авто европейских брендов вынуждает дилеров снижать цены для стимуляции продаж, объяснил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. О причинах изменения стоимости он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Ранее в России резко снизились цены на Peugeot и Citroen, сборка кроссоверов которых осуществляется на заводе «АТ» в Калуге.
По словам автоэксперта, после событий 2022 года владельцы европейских автомобилей серьезно разочаровались в брендах из стран Евросоюза. Помимо отключения от программного обеспечения и трудностей с диагностикой, россияне столкнулись со сложностью поиска и заказа запчастей, а также ростом их стоимости, уточнил он.
На сегодняшний день их стоимость выросла на 15-20 процентов в сравнении с прошлым годом
В связи с этим спрос на европейские автомобили месяц к месяцу снижается, что вынуждает дилеров снижать цены для стимуляции продаж, сообщил собеседник «Ленты.ру». Однако, по его мнению, в отношении конкретно Peugeot и Citroen это вряд ли поможет, так как они не пользовались популярностью в стране даже до обострения геополитической обстановки.
«Так, продажи Citroen в 2021 году составили всего 4 897 единиц, Peugeot — 8 727 автомобилей. Помимо этого, их стоимость на сегодняшний день остается неконкурентоспособной на отечественном рынке. Так, Citroen C5X можно купить за 4,3 миллиона, а Peugeot 2008 2023 года выпуска — за 3 миллиона. За эту сумму сейчас можно приобрести гораздо более современные и технологичные китайские автомобили», — заключил Житнухин.
Онлайн-продажи автомобилей Citroen и Peugeot, произведенных на калужском предприятии, начались 20 мая. По словам представителя фирмы «Автомобильные технологии», проект прямых продаж охватит не только авто российской сборки, но и ввозимые из-за рубежа. Компания будет предлагать услуги автострахования, кредитования и программы трейд-ин, а также корпоративные меры стимулирования, которые позволят снять с потенциального клиента часть финансовой нагрузки.