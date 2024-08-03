Украинский дрон атаковал микроавтобус в ЛНР

Дрон ВСУ атаковал микроавтобус на северо-западе ЛНР

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский микроавтобус на выезде из города Сватово на северо-западе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В автомобиле находились два мирных жителя, они не пострадали», — говорится в сообщении кабмина.

Водитель и пассажир успели покинуть машину до того, как она загорелась. Отмечается, что транспортное средство полностью сгорело.

Ранее водитель автомобиля пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ в селе Салтыково Белгородской области.