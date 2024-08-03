В Британии заявили об использовании инженерами подлодок российского ПО

Telegraph: британские инженеры подлодок используют разработанное в России ПО

Британские инженеры атомных подлодок используют разработанное специалистами из России и Белоруссии программное обеспечение (ПО). Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы Минобороны Великобритании.

Отмечается, что это противоречит правилам британского оборонного ведомства. По данным издания, создать ПО должны были британские сотрудники с допуском к секретной информации, но задачу частично передали разработчикам из Сибири и Минска.

Ведомство назвало это нарушение серьезной угрозой обороне страны и провело расследование. Оно показало, что компания Rolls-Royce Submarines, отвечающая за работу атомного подводного флота, передала разработку консалтинговой фирме WM Reply, которая привлекла специалистов из Белоруссии, а один работал из дома в Сибири.