Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:11, 3 августа 2024Мир

В ЕС заявили об угрозе «новой чумы» из-за опасного наркотика

В ЕП заявили, что популярность фентанила в ЕС способна привести к «новой чуме»

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Италии Паоло Инселвини заявил, что рост популярности в Евросоюзе (ЕС) опасного наркотика — фентанила — способен привести к новой «черной чуме» в регионе. Об этом евродепутат сообщил в своем письме к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма изучила «Лента.ру».

«К сожалению, потребление наркотических средств и опиоидов в Европейском союзе постоянно растет. Только в 2021 году наркотики употребляли 87,4 миллиона граждан Европы, из которых один миллион употреблял опиоиды без медицинских предписаний. Тревожная тенденция, которая, если ее связать с постоянно растущим распространением таких веществ, как фентанил, в настоящее время являющийся неконтролируемым бедствием в Соединенных Штатах Америки, может привести к разрушению миллионов жизней и в Европе», — говорится в обращении члена ЕП.

Учитывая, что фентанил, также известный как «наркотик-зомби», продается дешево и становится все более доступным на нашем континенте, он может стать новой «черной чумой» в Европе

Паоло Инселвиничлен Европарламента от Италии

В связи с этим парламентарий обращается к Еврокомиссии с вопросом о ее планах повлиять на опасную тенденцию. «Как она намерена ограничить распространение этого опасного наркотика в Европе? Стремится ли она ограничить его применение в медицинских целях, чтобы избежать зависимости?» — спросил Инселвини.

Материалы по теме:
«Многие люди уже сидят» Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов
«Многие люди уже сидят»Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов
27 апреля 2019
«Это не наркотик, но, боюсь, следствие закроет на это глаза» Россиянку судят за покупку антидепрессантов. Это дело ставит под удар тысячи россиян
«Это не наркотик, но, боюсь, следствие закроет на это глаза»Россиянку судят за покупку антидепрессантов. Это дело ставит под удар тысячи россиян
28 октября 2019

В апреле в Сьерра-Леоне объявили чрезвычайное положение из-за куша — наркотика, который делают из синтетических каннабиноидов и человеческих костей. Основой куша часто называют синтетические каннабиноды k2, известные в России как спайс. Кроме того, в нем могут присутствовать опиоиды фентанил и трамадол, которые подпольно ввозят в Сьерра-Леоне из Китая и других стран Азии.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      Движение автотранспорта на Крымском мосту перекрыли

      На Украине заявили о «выносе» экономики из-за невыгодного соглашения с Турцией

      В ЕС заявили об угрозе «новой чумы» из-за опасного наркотика

      Трамп раскрыл дату дебатов с Харрис

      Террорист-смертник подорвал себя на пляже в Сомали

      Россиянам рассказали о возможности докупить пенсионные баллы

      Резервуар загорелся на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов ВСУ

      Агент Миранчука раскрыл заработок футболиста в MLS

      Бойцы СВО сравнили российскую и иностранную военную технику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше