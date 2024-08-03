Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа

Мадуро: Венесуэла готова передать странам БРИКС права на разработку нефти и газа

Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти и газа на своей территории. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает ТАСС.

Венесуэльский лидер сказал, что все разрешения на разработку нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут их союзникам по БРИКС, если «все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни».

Мадуро назвал БРИКС огромным рынком для национальных производителей. И поскольку Венесуэла заинтересована в развитии экспортного потенциала экономики страны, БРИКС является для нее безопасным рынком с хорошими ценами.

Ранее Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в России. Ожидается, что саммит пройдет в Казани.

Власти Венесуэлы выразили надежду на вступление страны в БРИКС в 2024 году. Мадуро тем временем сообщил, что государство уже находится на пути к присоединению к БРИКС и скоро может быть принято в международное объединение. Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС в августе 2023 года.