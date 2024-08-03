Власти Львовской области раскритиковали Одессу из-за переименований улиц

Глава Львовской ОВА Козицкий упрекнул Одессу в нежелании переименовывать улицы

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий упрекнул власти Одессу в нежелании переименовывать улицы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Козицкий раскритиковал мэра Одессы Геннадия Труханова и заявил, что поведением градоначальника должна заинтересоваться Служба безопасности Украины.

Одновременно с этим, власти Львовской области объявили, что первыми на Украине завершили снос советских памятников и переименование улиц.

Труханов отказывался менять названия улицам города, так как считает, что переименование обнуляет город. Он отметил, что, исходя из логики «деколонизаторов», город должен отказаться от всего того, что сделало его мировым брендом.