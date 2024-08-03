ВМС Великобритании заявили о нападении в Аденском заливе

UKMTO при ВМС Великобритании заявило о нападении на судно в Аденском заливе

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании заявили о нападении на судно в Аденском заливе. Об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в социальной сети X.

Уточняется, что инцидент произошел примерно в 232 километрах к востоку от Адена в Йемене. «Власти ведут расследование», — отмечается в сообщении управления. Также UKMTO посоветовало любым судам соблюдать осторожность при пересечении данных мест и сообщать об угрозе нападения.

Ранее UKMTO ВМС Великобритании зафиксировало происшествие в Красном море в 13 морских милях к югу от Мохи, Йемен. Произошедшее было классифицировано как подозрительное сближение. До этого, в мае, следовавшее под флагом Великобритании судно было атаковано неизвестными в Аденском заливе.