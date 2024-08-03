Вылившийся в драку скандал российских дальнобойщиков по рации попал на видео

Российские дальнобойщики поскандалили по рации, подрались и попали на видео

Российские дальнобойщики поскандалили по рации, подрались и попали на видео. Кадры вылившегося в потасовку скандала публикует издание Baza в Telegram-канале.

Судя по опубликованному видео, конфликт произошел из-за того, что один дальнобойщик не стал пропускать другого на обгон, из-за чего мужчины начали оскорблять друг друга по рации.

Сперва один посигналил другому и спросил по рации, зачем оппоненту нужны зеркала, если он в них не смотрит. Второй дальнобойщик ответил, что сам возмутился манерой езды коллеги, который не стал сбрасывать скорость при сужении полосы. Затем мужчины оскорбили друг друга, договорились остановиться на обочине для драки и обменялись серией ударов.

Ранее сообщалось, что чемпиону России и Европы по боксу выбили глаз в драке из-за подростка.