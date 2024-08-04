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21:33, 4 августа 2024Забота о себе

Дерматолог рассказала об опасной особенности родинок

Дерматолог Журавлева назвала нечеткие границы родинок признаком меланомы

Фото: Unsplash

Врач-дерматолог Ольга Журавлева рассказала, что родинки могут обладать рядом признаков, указывающих на опасное заболевание — рак кожи. Об этом она сообщила порталу «Живем в Нижнем».

Журавлева подчеркнула, что нечеткие границы родинки и ее вид пятна могут указывать на меланому.

«Стоит обратить внимание на цвет, форму и границы родинки. Как правило, тревожным симптомом является то, что образование имеет вид пятна, а границы нечеткие. Родинка может кровоточить», — предупредила она.

По словам дерматолога, изменения наблюдаются уже на активной стадии развития болезни. Она добавила, что риску развития меланомы особенно подвержены светлокожие люди со светлыми глазами и рыжими волосами. Кроме того, внимательнее относиться к себе следует россиянам, принимающим диуретики и нестероидные препараты, поскольку они повышают светочувствительность.

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      Марина Совина
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