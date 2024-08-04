Мужчина 35 лет искал убежище легендарного разбойника и нашел. Тайна не давала ему покоя с детства. Что он увидел?

Археолог-любитель нашел убежище легендарного разбойника XVIII века

В середине июля сотрудник Музея Мерсера из американского штата Пенсильвания объявил, что наконец нашел то, что искал дольше 35 лет. В пещере под городом Букенгем он отыскал камень с высеченными на нем четырьмя цифрами и одной буквой. Эта находка не открыла историку местонахождение древнего клада или что-то в таком духе, однако стала завершением приключения длиною в жизнь. «Лента.ру» рассказывает, как сбылась детская мечта исследователя Клинта Флэка.

Флэк с детства интересовался историей банды Доана

Клинт Флэк с детства интересовался историей родного округа Бакс. От его внимания, конечно же, не могли ускользнуть яркие легенды о Мозесе Доане — знаменитом разбойнике и шпионе Британской империи времен Американской революции.

Большую роль этом увлечении будущего археолога-любителя сыграл школьный библиотекарь. Он показал любознательному восьмилетнему мальчику вырезку из газеты 1859 года. В заметке местного писателя Джозефа Фелла утверждалось, что его сын с друзьями как-то забрался в пещеру под городом Букенгем и нашел там высеченную на камне надпись «1775 M», которая явно указывала на то, что Мозес Доан со своей бандой укрывался там в 1775 году.

Мама читала мне книги об истории округа Бакс. Я был мальчиком, который любил пиратов и динозавров, и вдруг услышал о преступниках-лоялистах, которые стащили кучу денег. Там есть сокровища и пещеры. Для восьмилетнего ребенка это было просто потрясающе, потому что происходило прямо здесь Клинт Флэк в интервью Bucks County Courier Times

С тех пор Флэк стал буквально одержим той пещерой и таинственной надписью. Однако убежище разбойников, согласно легенде, находилось на территории, которая давно была в частных руках. Принадлежала земля в конце 1980-х некому «малоприятному субъекту», как описал его Флэк. В 1988 году мальчик пришел на порог поместья этого человека и попросил разрешения обследовать пещеры. Мужчина отказал, причем в грубой форме.

Вход в убежище банды Доана Кадр: America's Original Outlaws / YouTube

Два года спустя Флэк узнал, что несговорчивый хозяин продает поместье, и снова попросил пустить его хоть глазком взглянуть на легендарное убежище Доанов. Тогда «малоприятный субъект» и вовсе заявил, что залил пещеру бетоном. Это, как выяснилось впоследствии, было неправдой. «Он просто взял и соврал 10-летнему ребенку. Разрушил его мечту», — вспоминает Флэк.

Перед находкой Флэк готовил выставку в честь 250-летия появления банды

В годы Войны за независимость США штат Пенсильвания долгое время отказывался выступать против Британской империи. Жители, конечно, были недовольны политикой метрополии, но окончательно поддержали отделение только в 1776-м, когда Война за независимость шла уже год. Людей, оставшихся верными Британии и королю Георгу III, там было достаточно.

В мае 2024-го Музей Мерсера, расположенный в городе Дойлстаун, открыл большую выставку «Банда Доана: разбойники революции». Она была приурочена к 250-летию начала деятельности той самой банды, которая сыграла заметную роль в истории штата революционных времен, но почти никому не известна за его пределами.

По случаю открытия новой экспозиции о Мозесе Доане и его братьях сняли сюжет для канала Discovery, а у Клинта Флэка, который работает в музее и считается одним из главных исследователей истории банды, взяли большое интервью. Кроме того, телевизионщики спустились вместе с ним в пещеры, где якобы прятались неуловимые разбойники

Клинт Флэк во время раскопок в убежище банды, 2024 год Фото: Jung Wi / WHYY

Исследователь, в частности, рассказал, что главный предмет его поисков — та самая высеченная на камне надпись «1775 M». Дело было не только в том, что легенду о ней он слышал с самого детства. Подтверждение существования надписи означало бы, что Доан действительно скрывался в той самой пещере, так как в ней зашифрованы год и имя разбойника Мозеса.

Доан с братьями боролся за сохранение британской власти

Банда Доана стала примечательным явлением Пенсильвании времен Американской революции. В округе Бакс, где родились бандиты, было особенно много лоялистов — сторонников Великобритании. Мозес Доан, его четверо братьев и двоюродный брат происходили из семьи правоверных квакеров и верили в будущее колоний только в составе империи.

Мозес был яростным противником надвигавшейся войны. Он сколотил отряд из ближайших родственников в 1774-м, когда боевые действия еще не начались. Костяк отряда составили Мозес, Махлон, Леви, Аарон и Джозеф Доаны, а также их двоюродный брат Абрахам. В июле 1775-го Мозес явился к британскому генералу Уильяму Хау и предложил услуги в качестве шпиона.

Уже через месяц информация Доанов о перемещении армии Джорджа Вашингтона помогла британцам выиграть Лонг-Айлендское сражение. В декабре Мозес лично доставил в штаб еще одно важное донесение.

Вашингтон движется на вас по реке. Он прибудет в ближайшее время. Доан Мозес Доан донесение в штаб Британской армии

Кадр из фильма Doan Gang - The Real Traitors of 1776 Кадр: America's Original Outlaws / YouTube

Только вот полковник Йоханн Ралль, которому передали записку, ее почему-то ее не прочел, и «красные мундиры» были разбиты в сражении при Трентоне на той самой реке Делавэр, вдоль которой шла Континентальная армия под командованием будущего первого президента США.

Во время войны Доаны начали грабить сограждан

Шпионская деятельность в пользу Британии, судя по всему, была не главным устремлением Доанов — одновременно с ней они занялись разбоем по-крупному. В банду, как считается, входило до 32 человек. Они нападали на сборщиков налогов, грабили дома состоятельных соседей и угоняли лошадей. В 1781-м они ограбили казну родного округа Бакс и похитили 1,3 тысячи фунтов стерлингов (примерно 350 тысяч долларов США в современном эквиваленте). Эти деньги так и не нашли, как и почти всю остальную добычу банды.

Другой известной акцией разбойников-лоялистов стало похищение 200 лошадей у своих соседей. Животных они потом продали британским войскам. В июле 1783-го Доан с подручными ограбили сразу шесть сборщиков налогов за ночь. Это, похоже, стало последней каплей для властей Пенсильвании.

В августе Доанов выследили. Мозес отбивался до последнего и, как гласит легенда, был убит бывшим соседом и другом, превратившимся в заклятого врага во время Войны за независимость, капитаном Робертом Гибсоном

Через четыре года Абрахама и Леви поймали и приговорили к повешению за работу на британцев в годы войны. Джозеф и Аарон сумели скрыться в Канаде. Махлон сбежал из тюрьмы в городе Бедфорд и, как говорят, благополучно добрался до Нью-Йорка. Далее его следы теряются.

Надгробный камень Абрахама Доана Фото: TWorthington / Wikimedia Commons

О Мозесе Доане до сих пор ходит множество легенд, главная из которых, конечно же, про те самые несметные богатства, спрятанные где-то в Пенсильвании. Кроме того, банду часто пытаются выставить этакими благородными разбойниками, которые грабили богатых и делились с бедными. Правда, озолоченные бедняки, почему-то, встречаются только в тех же легендах, а не на страницах хроники.

Флэк сумел попасть в легендарную пещеру только через 30 лет

Мечта 10-летнего Флэка о том, чтобы найти пещеру разбойников и прикоснуться к легенде детства, пролежала в руинах 30 лет. За это время он успел выучиться и стать известным исследователем истории своего округа. В 2019 году в антикварный магазин, где подрабатывал Флэк, зашел некий мужчина, которому было нужно колесо для старинной телеги. Покупатель выбрал колесо и попросил доставить товар к нему в новый дом. Когда он назвал свой адрес, Флэк, по собственному признанию, «чуть сознание не потерял».

Покупатель Фрэнк Ламитина оказался новым владельцем того самого поместья, где, согласно старинным байкам, располагался вход в убежище легендарной банды. Более того, он сам загорелся идеей найти тот самый камень «1775 M». Флэк и Ламитина быстро нашли общий язык и пять лет вместе исследовали пещеры под поместьем.

Мы установили, что в колониальную эпоху эта территория принадлежала врагу Доанов и они даже украли отсюда лошадь в 1783 году. Значит, они были знакомы с местностью и не раз бывали здесь Клинт Флэк в интервью WHYY-FM

Более того, согласно местной легенде, те самые 1,3 тысячи фунтов стерлингов, украденные из казначейства округа, зарыты именно в этой пещере. Когда съемочная группа Discovery посетила место раскопок Флэка и Ламитины, те подробно рассказали о той самой надписи и легендах, окружающих эти места.

Флэк признался, что и сам долгое время был уверен, что подземное убежище Доанов всего лишь миф. Однако в середине июля случился прорыв, которого Флэк ждал 35 лет. В одной из галерей пещеры они действительно обнаружили камень с высеченной на нем надписью «1775 M».

Камень, обнаруженный Флэком в убежище банды Фото: Mercer Museum

На глазах у Флэка легенда, которой он бредил всю жизнь, стала реальностью. Более того, там же лежала бутылка, которую датировали второй половиной XVIII века. Все выглядит так, будто братья Доан действительно скрывались там.

Впрочем, нужно еще много работы, чтобы подтвердить подлинность надписи. Пока прямых доказательств того, что банда скрывалась в пещере под Букенгемом, — нет. Но этому будет посвящена следующая страница жизни Клинта Флэка. Сейчас он просто очень рад, что легенда, которая занимала его воображение с начальной школы, оказалась правдой.