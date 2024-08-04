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18:04, 4 августа 2024Спорт

Джокович стал олимпийским чемпионом

Джокович обыграл Алькараса и стал олимпийским чемпионом

Фото: Edgar Su / Reuters

Серб Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса и стал олимпийским чемпионом Игр-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающая встреча в мужском одиночном разряде завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.

Бронзовым призером турнира в Париже стал итальянец Лоренцо Музетти. В борьбе за медаль он обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 6:3.

Для 37-летнего Джоковича, занимающего вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), эти Игры стали пятыми в карьере. Ранее он завоевал бронзу на Олимпиаде-2008 в Пекине. Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем»: выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

Алькарас дебютировал на Олимпийских играх. 21-летний теннисист является первой ракеткой мира.

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