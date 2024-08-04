Именной Mercedes Хабиба Нурмагомедова выставили на срочную продажу

Именной Mercedes-Benz Нурмагомедова выставлен на продажу за 16 миллионов рублей

Именной Mercedes-Benz AMG GT бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова выставили на срочную продажу за 16 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, экс-спортсмен еще в 2022 году продал элитный автомобиль своему поклоннику, но тот не стал переоформлять его на себя, чтобы в паспорте транспортного средства (ПТС) значилось имя Нурмагомедова. Все это время Mercedes стоял на паркинге и не использовался.

Однако после того, как 5 июля в отношении Нурмагомедова было возбуждено исполнительное производство на 79,4 миллиона рублей из-за неуплаты налогов, нынешний владелец автомобиля стал опасаться, что приставы его отберут. В связи с этим мужчина решил срочно его продать за 20 миллионов рублей, а затем снизил цену до 16 миллионов. Он также рассматривает возможность обмена транспортного средства на трехкомнатную квартиру в Махачкале или однокомнатную в Москве.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета Хабиба Нурмагомедова. Как стало известно, причиной ареста стал долг экс-спортсмена в размере 297 миллионов рублей. Отмечается, что ранее ФНС закрыла несколько связанных с Нурмагомедовым фирм.

