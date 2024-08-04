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17:20, 4 августа 2024Спорт

Клуб Слуцкого прервал 24-матчевую серию без поражений

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого прервал 24-матчевую серию без поражений

Фото: Nikku / XinHua / Globallookpress.com

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, прервал 24-матчевую серию без поражений. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 21-го тура чемпионата Китая «Шанхай» проиграл «Бэйцзин Гоань». Встреча завершилась со счетом 2:1. Таким образом, команда Слуцкого впервые проиграла под его руководством.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря 2023 года. Специалист возглавил клуб с 1 января 2024 года.

Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Тренер покинул команду по собственному желанию. Слуцкий известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.

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      Андрей Стрельцов
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